Jaarabonnementen Riveer

Gorinchem – 15-01-2017 – Jaarabonnement scholieren.

Veel leerlingen van groep 8 zijn aan het kijken waar ze volgend jaar naar school gaan. Er gaat natuurlijk heel wat veranderen dan. Ook de schoolroute verandert voor de meeste kinderen ingrijpend. Vaak verder fietsen en soms ook een pont op de route naar school. Dat laatste is geen probleem met Riveer. Wij hebben voor scholieren namelijk heel voordelige scholieren abonnementen.

Wat moet je regelen

Een scholieren jaarkaart moet je ALTIJD zelf regelen en aanvragen. Een jaarkaart wordt nooit stilzwijgend verlengd. Een jaarabonnement kun je laten ingaan op een datum naar keus. Regel je jaarkaart voor de zomer, en niet in juli of augustus! Bij een tijdige aanvraag, weet je zeker dat alles op tijd in huis is en vergeet je de aanvraag niet wanneer je ergens in de zon ligt te bakken!. Geen geldig jaarabonnement betekent dat er de eerste tijd losse kaartjes aan boord moeten worden gekocht en dat is jammer.

De gratis Riveer App is eigenlijk onmisbaar als scholier. Dan heb je alle veertijden op je telefoon staan, ontvang je een waarschuwing bij calamiteiten en ben je altijd snel op de hoogte van tips en nieuws.

Binnenkort je jaarabonnement via Riveer App

Jaarabonnementen kunnen op dit moment digitaal aangevraagd worden via onze website. Wij maken dan een persoonlijke jaarkaart op credit card formaat en sturen die naar de aanvrager. Maar de verwachting is dat op korte termijn de jaarabonnementen via de Riveer App aangevraagd kunnen worden. Dan zit je abonnement in de Riveer App en kun je op vertoon van je mobiel dus over. De verwachting is dat alle scholieren in het nieuwe schooljaar alles in de Riveer App kunnen regelen. En dat is wel zo handig, Riveer altijd op zak!!