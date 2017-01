Inloopavond bij De Merwefilmers

Gorinchem – 14-01-2017 – Op dinsdag 31 januari, tussen 20.00 en 22.30 uur, kunt u geheel vrijblijvend kennis maken met Film- en Fotoclub De Merwefilmers. Tijdens deze inloopavond worden er filmproducties van onze leden vertoond en besproken. Ook kunt u een filmpje van uzelf op ons grote projectiescherm bekijken. Indien gewenst kan dit geanalyseerd en besproken worden.

Wij ontvangen u graag in ons gezellige clubgebouw aan de Sportlaan 1 in Schelluinen. De zaal is v.a. 19.30 uur geopend en er staat een kopje koffie of thee voor u klaar. Meer informatie over onze vereniging vindt u op www.demerwefilmers.nl of via info@dickdewitte.nl of 0627 028 006.