Nieuwe tv’s voor Steijndeld dankzij EP Vianen

Gorinchem – 13-01-2017 – Elektronicaorganisatie ElectronicPartner Nederland (gevestigd in Vianen) heeft op vrijdag 6 januari tv-toestellen geschonken aan woonzorgcentrum Steijndeld in Gorinchem.

Theo Ooms, teamleider bij deze Rivas-locatie: ‘Er waren nieuwe tv’s nodig, omdat de huidige toestellen aan vervanging toe waren.’ Mariëlle van Delen, zorgverlener bij Steijndeld, nam het initiatief voor de schenking: ‘Toen ik mijn man Harm van Delen, werkzaam bij ElectronicPartner (EP) Vianen, vertelde over de benodigde toestellen, wilde hij direct helpen. Hij is vervolgens in gesprek gegaan met de directeur en heeft groen licht gekregen.’

In Steijndeld zijn ze erg blij met de nieuwe tv’s: ‘Het is mooi om te zien dat EP ons op deze manier wil helpen’, aldus Theo Ooms.