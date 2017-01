Een fris begin voor de reinigingsdienst

Gorinchem – 13-01-2017 – Nu er steeds meer gebruikgemaakt wordt van ondergrondse containers om ons afval te verzamelen, heeft reinigingsdienst Waardlanden geïnvesteerd in nieuw materieel en gecertificeerd personeel om deze te reinigen en te keuren.

‘Ondergrondse containers moeten soms gespoeld worden. Dat is vanuit hygiënisch oogpunt. Daarnaast moeten ze ook onderhouden worden en jaarlijks gekeurd. Voorheen hadden we hier een contract voor met een extern bedrijf, maar sinds kort hebben we het intern opgelost. We hebben nu een ploeg van drie man sterk die dit onderhoud en de certificering zelf mogen uitvoeren.’ legt Rinus Haas, hoofd Buitendienst, toe. ‘Vandaar dat we nu ook een eigen hijs- en wasinstallatie hebben om deze werkzaamheden uit te voeren.’

De andere twee operators, Jan Kortlever en Marco Rozendaal, waren daarna bereid om een kleine demonstratie te geven van de wasinstallatie. ‘Het is een mooie aanwinst. We kunnen de containers en de putten spoelen onder hoge druk en zelfs reinigen met stoom. Ook als er overtollig water in een put staat, kunnen we dat in een handomdraai er uitzuigen.’aldus de operators die er helemaal klaar voor zijn. Zo is het nieuwe jaar voor de reinigingsdienst schoon en fris begonnen.