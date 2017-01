Hommage aan Miny van Leeuwen

Gorinchem – 12-01-2017 – Het Huis van Inspiratie eert de vorig jaar overleden Gorcumse Miny van Leeuwen met een representatief overzicht van haar werk. De expositie, te zien in het Gorcums Museum, toont een serie vrouwenfiguren en landschappen in de haar zo kenmerkende stijl: abstract-expressionistisch en kleurrijk.

De kracht van Miny van Leeuwen lag in het bewust terugbrengen van de compositie tot simpele basisvormen en in het intense kleurgebruik. Voor Miny was het schilderen een zoektocht naar dingen en een emotionele expressie van wat haar bezighield. Zo verwerkte zij op persoonlijke wijze thema’s als borstkanker, dromen en haar fascinatie voor de natuur en de vrouwenfiguur. Miny werkte vol passie aan haar schilderijen. Het was belangrijk voor haar om haar werk in de openbaarheid te tonen en de kijker aan te zetten tot nadere beschouwing. De tentoonstelling is tot en met 26 februari te zien op de eerste verdieping van het Gorcums Museum.