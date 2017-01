Gorinchem – 11-01-2017 – Het is een bekende verschijning langs de Nederlandse snelwegen; de gele paal waar je bij pech de hulp kan inroepen van de ANWB of een andere pechhulpverlener. Na ruim 50 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van de praatpaal.

De mobiele telefoon en nieuwe technologieën in de auto worden gebruikt om hulp in te roepen en hebben de praatpaal overbodig gemaakt. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om een pechmelding via de praatpalen door te geven en gaan we ze verwijderen.

Verreweg de meeste weggebruikers gebruiken hun mobiele telefoon als ze met pech langs de weg staan en dit aantal neemt nog steeds toe. De praatpalen worden dus steeds minder gebruikt en het onderhoud en de telecomverbindingen brengen hoge kosten met zich mee. Daarom is besloten de praatpalen per 1 juli 2017 buiten bedrijf te stellen en in de maanden daarna te verwijderen. Hiermee besparen we ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

Ga goed voorbereid op weg en zorg dat je kunt bellen bij pech.

Veilig een pechgeval melden

Vanaf 1 juli moeten weggebruikers met eigen middelen hulp inroepen als ze bij pech of een ongeval stranden langs de snelweg. Rijkswaterstaat adviseert om:

altijd een opgeladen mobiele telefoon bij u te hebben;

het telefoonnummer van uw pechhulpverlener paraat te hebben;

indien mogelijk door te rijden naar een pechhaven, parkeerplaats of benzinestation;

bij een pechgeval of incident direct achter de vangrail te gaan staan met een veiligheidshesje aan

laat zo snel mogelijk hulp te komen.

Lukt het niet om door te rijden naar een veilige plek zoals een pechhaven of parkeerplaats, zet uw auto dan zoveel mogelijk rechts van de snelweg stil. Zet uw alarmlichten aan, stap voorzichtig uit, ga achter de vangrail staan en bel een pechhulpdienst.

De aanwezigheid van weginspecteurs en camera’s boven de snelweg bieden geen garantie dat er vanzelf hulp wordt geregeld. Langs de weg gaan lopen om in het zicht van een camera te komen heeft dan ook geen zin en is gevaarlijk.

Vanaf 1 juli 2017 zijn alle 3350 praatpalen uitgeschakeld en gaan we ze verwijderen.

Uitschakelen en verwijderen van de praatpalen

Vanaf 1 juli worden de praatpalen uitgeschakeld en gaan we ze verwijderen. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat alle 3350 praatpalen zijn weggehaald. De praatpalen worden duurzaam afgevoerd, wat wil zeggen dat nog bruikbare onderdelen worden hergebruikt. En wie weet kom je nog eens een praatpaal tegen in een museum.