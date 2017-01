Olie in de Giessen: waterschap zoekt getuigen

Gorinchem – 10-01-2017 – In het water van de Buiten Giessen bij de Peulensluis te Hardinxveld-Giessendam is in de ochtend van dinsdag 10 januari een forse olievlek aangetroffen. Waterschap Rivierenland onderzoekt de oorzaak hiervan. Ook ruimt het waterschap de olie op.

Onbekend is of de oorzaak ligt in de renovatiewerkzaamheden rond de sluis, of dat er een andere oorzaak is.

Om de oorzaak te kunnen achterhalen, is Waterschap Rivierenland op zoek naar getuigen. Weet u iets? Of heeft u iets gezien dat met deze zaak te maken kan hebben? Dan kunt u direct in contact treden met Waterschap Rivierenland via het Meldpunt Handhaving onder nummer 0344-649410.