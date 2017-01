Maritime Industry 2017 breidt uit met HAL 2

Gorinchem – 10-01-2017 – Maritime Industry 2017 begint het jaar explosief met reeds 350 ingeschreven exposanten. De beursvloer op de begane grond is op dit moment zo goed als volgeboekt. Door de hoge vraag aan deelnemers, vertelt de organisatie met trots over de uitbreiding naar HAL 2. “Met de uitbreiding van HAL 2 wordt de beursvloer groter dan ooit en geeft het ons meer ruimte voor verdieping en beleving.” De organisatie verwacht uit te komen op een record aantal exposanten van ruim 550 voor Maritime Industry 2017.

De beursorganisatie richt voor Maritime Industry 2017 twee ingangen in. Meer dan de helft van de bezoekers (60%) komt via HAL 2 binnen. Door de strategische indeling zijn exposanten altijd zeker van publiek langs hun stand. Verder beschikt HAL 2 over het enige, grote horeca- en buffetterras.

Naast de uitbreiding met standruimtes, creëert de organisatie een speciale innovatiestraat, een Deutsche Strasse en een open kennistheater in samenwerking met alle betrokken partijen van The Blue Road. “Al een aantal jaar verwelkomen wij belangrijke Duitse maritieme bedrijven op de beursvloer. Dit jaar bundelen zij de krachten en geven zij inzicht en kennis over de belangrijke rol die Duitsland speelt in de maritieme sector”, aldus de organisatie.

In het open kennistheater organiseert The Blue Road op woensdag diverse sessies omtrent het thema Innovatie en Duurzaamheid. De beursorganisatie verwacht binnenkort het volledige programma voor het kennistheater te presenteren die tevens op dinsdag en donderdag gevuld zal zijn. Daarnaast is HAL 2 ook het startpunt voor bezoekers die de EICB Innovatie route volgen.

Maritime Industry 2017 vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. Professionals uit de scheepsbouw en afbouw, reparatie, machinebouw, installatietechniek, voortstuwing, elektrotechnische installaties, communicatie, navigatie, scheepsonderdelen, interieurbouw en dienstverlening die meer informatie willen over (mogelijke) deelname aan Maritime Industry 2017, kunnen contact opnemen met Mascha de Bruin (tel.: 0183-680696, e-mail: maschadebruin@evenementenhal.nl) of www.evenementenhal.nl/maritime.