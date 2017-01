Messiah & More

Gorinchem – 09-01-2017 – Onder deze pakkende titel organiseert COV Gorkum op 18 januari in Gymnasium Camphusianum een avond vol muziek, ballet en meer, als opmaat naar het grootse ‘Messiah’ concert op vrijdag 27 januari in de Grote Kerk in Gorinchem.

Balletschool Paulette Willemse uit Zaltbommel danst deze avond met de gevorderde leerlingen op een aantal muziekstukken uit de ‘Messiah’. Ontroerend om te zien hoe de muziek van Handel vertaald wordt naar een prachtige klassieke dans.

Daarnaast geeft dirigent Toon de Graaf uitleg over dit meesterwerk. Een boeiende lezing met beeld en geluid, want muziek uit ‘Messiah’ mag natuurlijk niet ontbreken! Het publiek moet zelf ook aan het werk en zal gaan ervaren hoe geweldig het is om deze prachtige muziek te zingen!

Omdat COV Gorkum het belangrijk vindt jonge mensen enthousiast te maken voor klassieke muziek hebben scholieren een streepje voor en mogen gratis naar binnen. Wel even een kaartje reserveren op www.covgorkum.nl

Voor alle niet-scholieren kost een kaartje € 7,50 dat te koop is via de website of aan de ingang.