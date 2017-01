De Koperen Knop: In 2016 veel meer bezoek!

Hardinxveld-Giessendam – 06-01-2017 – Museum De Koperen Knop, het cultureel en historisch centrum in de Alblasserwaard, heeft in 2016 bijna 13.400 bezoekers ontvangen. Dat is veel meer dan in de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2015 is er zelfs een stijging met zo’n 40%. Uit deze cijfers blijkt dat de nieuwe aanpak die een jaar terug werd ingezet aanslaat.

Een eerste analyse geeft te zien dat met name het tweede en vooral het derde kwartaal van 2016 de belangrijkste bijdragen leverden aan dit succes. Dat is niet onlogisch omdat juist in het derde kwartaal de expositie Playmobil draaide. Het bleek een monnikenwerk om deze expositie voor elkaar te krijgen, maar het resultaat mocht er dan ook zijn. Opnieuw blijkt dat extra inzet altijd wordt gewaardeerd.

Andere oorzaken van dit succes is de uitgebreidere en veel breder opgezette publiciteit, met jaarprogramma’s en flyers van activiteiten en exposities.

Ook opende het museum in 2016 een theetuin, maar hoewel dit zeker ook zijn aantrekkingskracht zal hebben gehad op het museumbezoek, zijn bezoekers die alleen de theetuin bezochten niet in het bezoekerstotaal van het museum meegenomen. Andere activiteiten die bijdroegen aan het gestegen bezoekersaantal waren de vele educatieve programma’s voor de scholen in de hele Alblasserwaard en daarbuiten. En niet te vergeten de zomeractiviteiten voor de jeugd, zoals een spellentoer en een spannend detective-spel. Ook de bij exposities extra georganiseerde activiteiten droegen bij aan het succes.

In 2016 heeft het museumpersoneel bij de balie gedurende een aantal perioden aan de bezoekers vragen gesteld over waar het publiek vandaan komt. Daarbij bleek dat het bezoek vaak uit de regio komt, maar opvallend veel ook van daarbuiten. Uit alle provincies van ons land en ook uit het buitenland. Tenslotte is er ook meerdere perioden aan de bezoekers gevraagd wat de reden was om De Koperen Knop een bezoek te brengen. Ook dat heeft geleid tot interessante informatie, die van te voren zeker niet was gedacht. Als straks het jaarverslag gereed is, komt daarover meer duidelijkheid. Museum De Koperen Knop – Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam, 0184-611366, www.koperenknop.nl – is intussen gereed voor 2017. De bijna 130 vrijwilligers ontvangen u met plezier.