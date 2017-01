Waterschap legt eerste zonne-energiepark aan in Gorinchem

In totaal plaatst het waterschap op het terrein ruim 3000 zonnepanelen

Gorinchem – 04-01-2017 – Waterschap Rivierenland gaat haar eerste zonne-energiepark aanleggen op het terrein van de rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost.

In totaal plaatsen het waterschap er ruim 3000 zonnepanelen die op jaarbasis 750.000 kWh kunnen opwekken. Meer dan genoeg om deze zuivering energieneutraal te maken. Volgens planning is het zonne-energiepark eind 2017 in bedrijf.

Zonnepanelen

De groene stroom van de ruim 3000 panelen wordt direct door de rioolwaterzuivering (RWZI) zelf gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De RWZI Gorinchem-Oost wordt hiermee volledig energieneutraal.

Het overschot aan opgewekte stroom levert het Waterschap terug aan het elektriciteitsnet. Het gebruik van RWZI-terreinen voor zonnepanelen is een logische keuze: 75 procent van de energie die het waterschap gebruikt is nodig voor de zuivering van rioolwater. Daarnaast zijn de terreinen van rioolwaterzuiveringen niet langer nodig als slibdroogveld. Slib wordt tegenwoordig verwerkt in energiefabrieken.