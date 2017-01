Govert Velhuijzen: “Nieuwe burgemeester ook voor mij een spannend vooruitzicht”

Gorinchem – 02-01-2017 – Maandagmiddag vond in het stadhuis de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Dit keer, sinds jaren, voor het eerst georganiseerd zonder Poort6. Niet helemaal natuurlijk, want verschillende vertegenwoordigers va Poort6 waren als genodigde aanwezig.

In zijn speech gaf onze burgemeester dat we een bewogen jaar achter de rug hebben, maar waarin we ook veel moois te bieden hadden.

De hoopvolle ontwikkeling van de economie

Verkoop woningbouw die weer goed op gang komt

Het bedrijf Van Oord die de gunning van een windmolenpark in de wacht sleepte

Maar 2016 stond ook in het teken:

Terroristische aanslagen

Het vluchtelingen vraagstuk, dat door de strijd in Syrië er niet beter op werd

Verschillende aardbevingen

De Brexit

De verkiezing van Donald Trump als president

Het Oekraïnereferendum

Hij had ook niet voor het verlossende woord voor de komende Kamerverkiezingen en op lange termijn voor de verkiezingen in eigen gemeente.

En zo haalde burgemeester nog meer punten aan in zijn speech. Teveel om dit artikel te verwoorden. In een bijlage vindt u de complete speech.

Aan het einde sprak hij dat we uit het voorafgaande kunnen afleiden dat 2017 voor Gorinchem een spannend jaar zal worden. “Halverwege het jaar hopen wij ook een nieuwe burgemeester te verwelkomen. U begrijpt voor mij in meerderlei opzicht ook een spannend vooruitzicht.

Voor de laatste maal vanaf deze plaats wens ik u daarom toe dat het nieuwe jaar voor u persoonlijk een gezond, voorspoedig en gezegend jaar mag worden.

Daar hef ik graag samen met u het glas op!”

Daarna werd de receptie informeel. In gesprekken van de aanwezigen werd vaak nog even nagesproken over de zojuist gehoorde woorden of bijpraten na elkaar lang niet gezien te hebben.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Govert Veldhuijzen (3)