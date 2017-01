Drie personen gered na woningbrand in Gorinchem.

Gorinchem – 02-01-2017 – Zondag aan het einde van de middag werd de Gorinchemse brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de Prinses Irenestraat in Gorinchem.

In de keuken was een kleine brand ontstaan waardoor de woning vol rook stond. In de woning waren op dat moment nog mensen aanwezig. Door brandweer en politie werden een vrouw en 2 kinderen uit de woning gered. Deze werden vervolgens door de ambulancedienst nagekeken op eventueel ingeademde rook.

Geen van de bewoners hoefde naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning geventileerd.