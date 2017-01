Gorcum Actief doneert bijdrage voor festivals

Gorinchem – 02-01-2017 – Tijdens de Benefiet-avond van stichting Metec voor de organisatie van het Hippiefestival en het Waterpoortfestival heeft Gorcum Actief een bedrag van vijftig euro gedoneerd. ,,Het is een bijdrage voor de festivals die, nu café Genesis niet meer bestaat, moeilijker te organiseren zijn,” aldus Everdien Hamann van Gorcum Actief. ,,Wij hopen dat ook anderen, die de muziek en de festivals een warm hart toedragen, een duit in het zakje willen doen. Want zonder hulp en bijdragen lukt het de organisatie niet om ook van 2017 een geslaagd jaar te maken en deze mooie traditie voort te zetten. Behoud van de festivals is belangrijk voor jongeren en jongvolwassenen en dus ook voor de stad.”

Aan stichting Metec is een grote groep vrijwilligers verbonden die veel werkzaamheden verrichten bij de voorbereidingen, maar ook tijdens de meerdaagse festivals zodat het op het terrein Buiten de Waterpoort schoon, heel en veilig blijft. Een aantal van hen neemt speciaal daarvoor vrije dagen van het werk op. ,,Dat is een geweldig mooie inzet en laat zien dat veel jonge mensen heel erg betrokken zijn bij de stad,” aldus Everdien Hamann. Gorcum Actief heeft jeugd en jongeren hoog in het vaandel en hoopt dat Gorinchem ook in de toekomst voor hen een aantrekkelijke stad blijft.

Foto: Een aantal vrijwilligers van stichting Metec en Everdien Hamann bij de grote kluis voor donaties. (foto: Arjan Kool)