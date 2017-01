Nieuwjaarsconcert en bubbles bij Jazz Hall’72

Gorinchem – 01-01-2017 – Helaas moest de Paradise Jazzband door trieste omstandigheden haar Nieuwjaars concert afzeggen, maar gelukkig kon de Gorcumse jazzclub op de valreep een waardige vervanger boeken…. ‘Lang leve 2017 !’ Hiermede luiden zondagmiddag 8 januari de jazzclub Jazz Hall’72 en de jubilerende Spectacles Jazzband de jazzconcerten 2017 in.

Sinds 1992 zijn de ‘Spectacles’ actief op de jazzpodia in binnen en buitenland en kunnen steunen op een heuse fanclub. Waar je deze ‘Brilletjes’ ook neerzet: podia, straat of in een kerk, overal laten zij de toehoorders swingend genieten! De band heeft uitstraling en ‘Sterke’ solo staaltjes. Fris en enthousiast zullen zij dit ook tijdens het Nieuwjaars concert uitdragen. Met een gratis glas prosecco bij binnenkomst van onze sponsor PLUS-Jan Sterk kunt u 2017 geen betere start geven!

Let Op: het Nieuwjaarsconcert begint om 14:30 tot 17:00.

Theater PoGo – Podium Gorcum, Grote Haarsekade120, 4205 VL Gorinchem. Entrée € 11,=/JH.donateurs € 8,50 /CJP-pas € 5,=. Kaartverkoop v.a. 14:00 aan de zaal

Volg ons op www.jazzhall72.nl en www.facebook.com/Jazzhall72