Gorinchem – 01-01-2017 – Het was koud op nieuwjaarsdag Op het strand Buiten de Waterpoort. Mistig, regen op komst en een vies windje. Het leek dan ook aardig stil op het strand.

Binnen in het gebouw van Fit4u klonk echter muziek en buiten stonden vlaggen en gaf een rood/wit lint aan dat er wat stond te gebeuren.

Er kwam ook steeds meer publiek die kant op. Er stond toch wat te gebeuren. Ook uit de sportschool kwamen mensen, voorzien van een oranje Unox muts, een dikke jas of trui aan, maar met daaronder een zwembroek.

De Nieuwjaarsduik 2017 stond op het punt te beginnen. Duikers van de duikvereniging Fantaseadivers uit Woudrichem namen een plaats in in de rivier om de veiligheid voor de zwemmers te verhogen. Er werd afgeteld, 10. 9, 8…….0 en daar renden zo’n 20 deelnemers (jong en oud), nu alleen in zwembroek, badpak of bikini, richting rivier en dan het water in.

Een hond rende vrolijk mee, maar stopte bruut voor de waterlijn en keek zijn baas na die zo gek was om wel het water in te gaan. De rivier in en zo snel mogelijk er weer uit. Snel op de beloofde erwtensoep af.

En terwijl de groep zo snel mogelijk de warmte opzochten, kwamen er twee wat oudere dames op hun gemak de rivier inwandelen, liepen zo ver mogelijk het water in en ginge ook nog kopje onder, waardoor alleen de Unox muts zichtbaar bleef. Daarna wandelden zij net zo rustig het water weer uit.

Applaus voor hen van het publiek. Het kan ook zijn dat deze ook warm moesten worden, want het leek voor het publiek nog kouder als voor de zwemmers.