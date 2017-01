Drukke jaarwisseling voor Brandweer Zuid-Holland Zuid

Gorinchem – 01-01-2017 – De brandweer Zuid-Holland Zuid is tijdens de jaarwisseling druk geweest met het blussen van vele buitenbrandjes, maar grote incidenten zijn uitgebleven. In totaal moest de brandweer 208 keer in actie komen. De sfeer was gemoedelijk, maar bij een aantal incidenten zijn brandweermensen belemmerd en bekogeld met vuurwerk tijdens hun werkzaamheden.

Er zijn meer branden geblust dan vorig jaar tijdens de jaarwisseling. In een aantal gevallen kon de brandweer door snel optreden ernstige ongelukken of verdere uitbreiding voorkomen. De brandweer is dus veel op pad geweest afgelopen nacht. Commandant brandweer Zuid-Holland Zuid Anton Slofstra: ‘Ik wil mijn waardering uitspreken aan allen die de afgelopen jaarwisseling zo hard hebben gewerkt en paraat stonden’.

Vele buitenbranden

Op oudjaarsdag werd de brandweer 155 keer gealarmeerd, de afgelopen nacht (tot 08:00 uur) zo’n 53 keer. Het overgrote deel van de inzetten betroffen buitenbranden zoals brandjes in containers, afval en heggen. Daarnaast waren er negen autobranden (zeven in Dordrecht en twee in Gorinchem). Dit jaar hebben zich geen grote incidenten voorgedaan in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, opvallendste incidenten waren een persoon te water in het Spui in Oud-Beijerland, brand in een fietsenstalling in

Nieuw-Lekkerland, containerbrand met overslag naar kinderdagverblijf in Maasdam en brand op balkon van een flatwoning in Sliedrecht.

Belaagd met vuurwerk

De brandweer kijkt terug op een gemoedelijke sfeer tijdens de jaarwisseling, echter bij vier incidenten is melding gemaakt van belemmering door publiek tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bij het blussen van drie buitenbranden in Dordrecht en één in Gorinchem werd de bemanning van een brandweerauto belaagd met vuurwerk, hierop heeft de politie ingegrepen. Eénmaal is onder bescherming van de Mobiele Eenheid een vreugdevuur gedoofd in Dordrecht. ‘De samenwerking met de politie is uitstekend, maar het is te gek voor woorden dat onze mensen politiebescherming nodig moeten hebben bij de uitvoering van hun werk’, aldus Anton Slofstra.