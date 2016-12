Een goed begin van 2017 voor Dierenasiel

Gorinchem – 31-12-2016 – De heren W. van de Berg en G. de Goey kwamen afgelopen zaterdag de medewerkers verblijden met een bijzonder grote gift. € 5.000,00 kregen de medewerkers voor de asieldieren. De beide heren zijn van de Stichting Knotgroep Giessen en Lek en kwamen dit bedrag overhandigen namens deze Stichting.

De heer W. v.d. Berg heeft een kat uit het Gorcumse dierenasiel en draagt het asiel een warm hart toe. “Ik weet dat het hier goed besteed wordt en dat er nog vele projecten zijn die gedaan moeten worden”, vertelde hij, “Zoals een nieuw dak voor het quarantainegebouw en een uitloopmogelijkheid voor de katten.”

Het feestje was echter nog niet voorbij, want de meisjes Anna, Carlijn en Anna kwamen de opbrengst van de door hen ingeleverde statiegeldflessen brengen. Dat was ook nog eens een bedrag van € 53,00 en ook daar zijn we heel heel blij mee. Zoals de heer V.d. Berg zei: “Jong geleerd is oud gedaan.”