Schaaknieuws Schaakclub de Giessen en Linge

Giessenburg – 31-12-2016

Interne competitie

Het onderwerp van gesprek werd de partij tussen Henk Boot en Bert van Geldere waar vele spelers na afloop zich mee bezighielden in de analyse. Direct vanuit de opening beloofde de partij veel spektakel die veel tijd en energie vroeg van de spelers. Bert kreeg direct na de opening een opgelegde kans op winnend voordeel aangereikt, maar ondanks lang nadenken miste hij deze mogelijkheid. Normaal gesproken zou dit, gelet op het grote verschil in speelsterkte tussen beide spelers, de sterkere speler de gelegenheid geven zich te herstellen, maar in deze partij zou het anders lopen.

De partij was nog steeds erg ingewikkeld, Henk was niet goed in vorm en deze partij bracht het beste in Bert naar boven. Zo kon het gebeuren dat Henk even later in de partij opnieuw misgreep. In inmiddels dreigende tijdnood miste Bert opnieuw een dot van een kans op winnend voordeel en met een ware houdini-act bevrijdde Henk zich uit zijn benarde positie en wist uiteindelijk de partij zelfs nog te winnen.

Geen schande maar wel erg jammer voor Bert die in de post-mortem lijdelijk moest toezien hoe dicht hij tot tweemaal toe bij de overwinning is geweest. Bert speelde een prima partij maar een belangrijk facet van de schaaksport blijft altijd om je kansen te benutten. Niet voor niets wordt gesteld dat in de schaaksport niets zo moeilijk is om een gewonnen staande stelling daadwerkelijk te winnen.

Tim Schakel bouwde een duurzaam initiatief op in zijn partij tegen Eddy Korevaar en hield dit vast tot aan het begin van de tijdnoodfase. Toen begon het plotseling te spoken. Eddy meende in een nog steeds voor hem verdedigbare stelling verloren te staan en zette in een alles of niets poging een gevaarlijk uitziende, maar tevens ook onverantwoorde tegenaanval op touw. Tim reageerde aanvankelijk alert maar het kostte hem veel tijd.

Er ontstonden met voor beiden slechts minder dan twintig seconden op de klok hilarische momenten en beiden verloren volledig de controle over de stelling. Tim kon op een gegeven moment op slag winnen, maar door de acute tijdnood ontging hem dit. Na zijn misgreep ontstond een stelling met groot voordeel voor Eddy maar gelet op zijn eerdere ontsnapping stelde laatstgenoemde zich tevreden met remise.

Uitslagen 15e ronde interne competitie:

Henk Boot – Bert van Geldere 1-0; Jaco Vonk – Bert van Hees 1-0; Eddy Korevaar – Tim Schakel remise; Mark Couwenberg – Rob van Driel 0-1; Jan Post – Arjan Uittenbogaard remise; Jaap Cornet – Ernst Delwel 0-1; Henk van Houwelingen – Chris Tromp 0-1

Externe competitie

Het tweede team wist in de bekercompetitie door overwinningen van Hans Karelse, Louis Rutgers en Bram Capelle Doredenkers uit Wijk bij Duurstede met 3-1 te verslaan. In de volgende ronde wacht het sterke Houten, dat een klasse hoger speelt in de Stichts Gooise Schaakbond.

