Het januari thema bij de HCC-SR Gorinchem: Overal e-mailen

Gorinchem – 31-12-2016 – De HCC-SR houdt op 12 januari een bijeenkomst over e-mailen in De Rozenobel Gorinchem in vorm van lezing met vragen uurtje waarbij men ervan op de hoogte wordt gebracht dat Microsoft een van zijn mailprogramma’s niet meer ondersteunt en welke alternatieven men heeft.

Het lijkt alsof deze e-mailen voorbij gestreefd wordt door ontwikkelingen op het gebied van sociale media. WhatsApp is daar een goed voorbeeld van. Je kunt berichtjes soms sneller en gemakkelijker met WhatsApp versturen, maar het kan e-mail niet vervangen.

De functie e-mail komt nog het dichtst bij die van de brief en voegt daar bovendien nog een aantal mogelijkheden aan toe. De laatste tijd zijn er nogal wat ontwikkelingen op het gebied van e-mail, die het gebruik ervan soms ingewikkelder hebben gemaakt. Microsoft bijvoorbeeld, stopt met ingang van 10 januari 2017 met de ondersteuning van het programma Windows LiveMail. Het is juist dit programma dat velen van ons gebruiken.

Tijdens deze presentatie laten we u zien welke alternatieven er zijn en hoe je overstapt, zonder gegevens kwijt te raken. Verder zullen we een poging doen om een aantal veel gehoorde problemen te bespreken en waar mogelijk handreikingen te doen om bewuste keuzes te kunnen maken.

Zoals de titel al doet vermoeden willen we oplossingsrichtingen geven die het mogelijk maken om ook buitenshuis te e-mailen. Een regelmatig gehoorde klacht is namelijk dat we vanaf de camping, een appartement of een hotel, zowel binnen Nederland als in het buitenland, de berichten wel kunnen ontvangen maar niet kunnen beantwoorden of verzenden.

Om dat probleem op te lossen is het handig om te begrijpen hoe het e-mailproces verloopt en welke verschillen we kunnen onderkennen zodat je bewust kunt kiezen voor de ene of de andere oplossing.

Iedereen is welkom op donderdag 12 januari in Dienstencentrum De Rozenobel, Gorinchem.

We hebben een handige syllabus voor u als naslagwerk klaarliggen tegen een geringe vergoeding.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van uw computervragen.

De zaal is vanaf 13.00 uur open en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur.