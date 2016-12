Zeer grote brand Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam – 30-12-2016 – Vanmiddag brak een brand uit aan de Houtschelf in Hardinxveld-Giessendam . De brand was bij Horecaleverancier FlexiVers . Deze brand die rond 16.00 uur uitbrak, werd al snel opgeschaald naar grote brand en later zeer grote brand (Grip 1).

Hierdoor kwamen de hulpdiensten met meerdere voertuigen ter plaatse, brandweer, politie en ambulance.

De brand ging gepaard met grote zwarte rookwolken. Omwonenden werd daarom door de brandweer geadviseerd om ramen en deuren te sluiting. Tevens werden de toegangswegen naar het industrieterrein afgesloten.

De brandweer kon voorkomen dat het bedrijfsverzamelgebouw (ook van FlexiVers) gespaard werd al al zal de rook-en waterschade flink zijn.

Meerdere stapels pallets stonden in brand. Of hier de brand begon is niet bevestigd. Politie en brandweer doen hier onderzoek naar.

Pas tegen half zeven kon de brandweer beginnen met inpakken en naar de kazerne terugkeren.

Verschillende brandweer groepen uit o.a. Gorinchem, Arkel, Sliedrecht werden ter assistentie geroepen. Tevens werden drie hoogwerkers ingezet.