BC de Vesting: Geslaagde Midwinterdrive

Gorinchem – 30-12-2016 – De jaarlijkse Midwinterdrive bij bridgeclub de Vesting werd een geweldige knaller ter afsluiting van 2016.

Al snel kwamen er veel inschrijvingen binnen en een week van te voren werd het maximale aantal deelnemende paren al bereikt. Helaas moesten enkele spelers afhaken door ziekte en speelden we uiteindelijk in vijf groepen van 14 of 16 paren.

In haar welkoms woordje bedankte voorzitter Joke iedereen voor het vertrouwen in de organisatie van deze drive omdat de meesten van u hier al vaker hebben meegespeeld. Om precies te zijn: er waren 33 nieuwelingen bij 160 inschrijvingen!

Hierna gaf Joke het woord aan arbiter Piet Segers, die nog de nadruk legde op enkele huisregels voor deze middag. In de ruime bovenzaal bij Hotel Gorinchem konden in een goede ambiance 7 ronden van 4 spellen worden afgewerkt.

Gedurende de drive werden de spelers diverse keren verrast/gestoord door de lekkere hapjes die werden aangeboden.

Rond half zes, buiten was het al aarde donker, kon de uitslag worden opgemaakt. Het leeghalen van de fraaie prijzentafel kon beginnen. Maar eerst bedankte voorzitter Joke de arbiter en alle vrijwilligers van onze bridgeclub.

De zege in A-groep bleef in Gorinchem en ging naar Paul Dokman&Frank van den Heuvel met 63%. Met een percentage van 62-half bleken de dames Carla van der Goes&Ria Lubbe uit Vlaardingen de besten in de B-groep.

Dat deze drive meerder bridgers aantrekt van ver buiten Gorinchem blijkt

wel want de winnaars van de C-groep, Jacqueline van der Beek&Jan Bosman, komen uit Amersfoort. Zij eindigden op bijna 66%. Het hoogste percentage van de middag. Uit Papendrecht komen Klarie van Ginneken&Ditta van Wassenaar. Met een score van ruim 65% gingen zij aan de haal met de winst in groep D. In deze groep wisten Riet Mosselman&Paul Smits als enige op een tweede plek een percentage boven de 60 te scoren, namelijk 64,26. De zege in groep-E ging naar onze plaatsgenoten Bert&Henriëtte Jansen. Zij beginnen onderhand aardige toernooi tijgers te worden, want ervaring baart procenten: 62,65.

Midwinterdrive 2016

A-lijn

1 Paul Dokman & Frank van den Heuvel 63,01

2 Bert Korterik & Cora Metz 59,69

B-lijn

1 Carla van der Goes & Ria Lubbe 62,50

2 Theo Horsten & Ko Scherrenberg 59,52

C-lijn

1 Jacqueline van der Beek & Jan Bosman 65,92

2 Jan Hesseling & Co Stouten 56,08

D-lijn

1 Klarie van Ginneken & Ditta van Wassenaar 65,28

2 Riet Mosselman & Paul Smits 64,26

E-lijn

1 Bert Jansen & Henriëtte Jansen 62,65

2 Tom Borsboom & Ineke de Jong 58,48

Voor de volledige uitslag, ga naar http://www.nbbclubsites.nl/club/16025