Seventies activiteiten in januari

Gorinchem – 30-12-2016 – In het kader van de succesvolle Seventies expositie organiseert het Gorcums Museum in januari de volgende activiteiten:

Woensdagmiddag 4 januari: een leuke workshop voor kinderen in de leeftijd 5-12 jaar.

Deze keer staat die in het teken van ‘licht’: na een korte rondleiding door de expositie we maken een schilderij met lichtjes. Aanvang 13.30 tot ongeveer 15.00 uur. Aanmelden bij Jannie Versluis: j.versluis@gorinchem.nl Kosten:2,50 p.p.

Tijdens de Culturele Route, op zondag 8 januari, speelt vanaf 13.30 uur de Back Home Golden Earring Tribute Band met onder meer Donna Bastiaans. Kom gratis meezingen en dansen !

Marleen van Zwienen verzorgt die middag een workshop poster ontwerpen, voor jong en oud. Tover je portretfoto om in een Seventies poster met behulp van zelfontworpen letters en psychedelische motieven. Aanvang 14.00 uur. Deelname gratis, maar wel even aanmelden bij

j.versluis@gorinchem.nl

In januari verzorgt het museum samen met de KLU een vierdaagse cursus Seventies Kunst & Design. Docent Barry Heinrichs gaat in op kunst, design, reclame en grafisch werk uit die periode. Data: woensdag 11,18 en 25 januari en 1 februari, van 14.00-16.00 uur. Kosten: € 70,-. Aanmelden via www.klu.nl/inschrijven of bel 020-2301183