Wijziging openingstijden Rivas Leef&-gezondheidswinkel Gorinchem

Gorinchem – 30-12-2016 – De openingstijden van de Rivas Leef&-gezondheidswinkel in Gorinchem wijzigen in januari 2017. De winkel is dan niet meer geopend op zaterdag. De nieuwe openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. De Rivas Leef&-gezondheidswinkel is gesitueerd in de centrale hal van het Beatrixziekenhuis, Banneweg 57 in Gorinchem.

Rivas Leef&-gezondheidswinkel

Bij de Rivas Leef&-gezondheidswinkel kunnen cliënten terecht voor een uitgebreid aanbod aan zorghulpmidddelen en gezondheidsartikelen. Hier kunnen zij ook deskundig advies inwinnen en zich aanmelden voor één van de Rivas-cursussen.

Meer informatie

Rivas heeft behalve in Gorinchem ook Leef&-gezondheidswinkels in Leerdam, Nieuwegein, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Meer informatie op www.rivas.nl of via Rivas Zorglijn 0900-8440.