Gorinchem – 30-12-2016 – Ook in 2017 gaan wij weer voor vermindering van de afvalberg.

Repair Café Gorinchem wordt elke eerste zaterdag van de maand gehouden in de Rozenobel, Dukatenplein 2 van 10 tot 12.30 uur. Wij vragen u uw reparatie voor 12 u. aan te bieden. Daarna kunt u nog wel advies krijgen.

Diverse vaklieden staan klaar en helpen bij alle mogelijke kleine reparaties.

Gereedschap is aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Elektrische apparaten, lekke fietsbanden, speelgoed, enz… alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Is een product gered dan vragen wij een vrijblijvende bijdrage om het Repair Café in stand te blijven houden.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. “Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets of een cd-speler hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.”

“Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, goed is voor het milieu en de portemonnee.”

Mede mogelijk gemaakt door verhuurder Poort6, Gered Gereedschap Heusden en gemeente Gorinchem. Meer informatie; facebook Repair Cafe Gorinchem of Ton Debel, tel. 0183-631172 of Onno Burmania tel. 0183-628293, email; repaircafe.gorinchem@gmail.com

Datum/tijd/locatie: Za. 7 januari van 10 tot 12.30 u. in de Rozenobel, Dukatenplein 2.

Algemene info zie www.repaircafe.org