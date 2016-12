Davo’77 blijft volleyballen in de Elzenhof

Gorinchem – 30-12-2016 – In eerste instantie lag er een pittige brief klaar toen het bericht binnenkwam dat de bemensing van de Elzenhof vanuit de gemeente per 1 januari wordt beëindigd. Gelukkig even gewacht met het sturen van de brief, want twee overleggen tussen gebruikers en de gemeente gaven toch een wat ander beeld.

De gebruikers van de Elzenhof moeten weliswaar zelf voor hun natje en droogje zorgen, de gemeente houdt de verantwoordelijkheid voor het gebouw. Over schoonmaak, verwarming en onderhoud hoeven wij ons gelukkig geen zorgen te maken. Daarover zijn afspraken gemaakt met de gemeente, en die zijn keurig schriftelijk bevestigd.

Uiteraard hadden wij liever gezien dat barvrouw Linda iedere donderdag onze drankjes zou inschenken, maar met de voorgestelde oplossing kunnen wij goed leven.

Dus ook in 2017: iedere donderdag, van 20:30 uur tot 22:00 uur: volleyballen in de Elzenhof in Dalem. En daarna nog steeds volleybarren: een drankje aan de bar.