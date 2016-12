The Paradise Jazzband ‘KEEP 2017 Swinging’

Op de foto: Henk van Belkom–trompet, Carlo Poos–trombone, Pieter Kuipers–klarinet/saxen/zang, Wil Soffers–bas, Gerrit de Beer–banjo, Paul van Esch–slagwerk

Gorinchem – 30-12-2016 – Zondagmiddag 8 januari kunt u de laatste ‘kerst-onsjes’ er weer afdansen! De Gorcumse jazzclub Jazz Hall’72 ontvangt dan namelijk haar oudste huisorkest de Paradise Jazzband.

Hiermede opent dit immer gedreven orkest het Jubileumjaar van Jazz Hall’72 – 45 jaar! Als een van de aanjagers bij de oprichting van de jazzclub zijn zij sinds 1971 de vertolkers van Swing welk aan geen leeftijd gebonden is. Jive, Lindy-hop, Charleston en zelfs Rock‘nRoll of Zumba heeft altijd het swingritme als kern. Laat 2016 dus achter u en kom deze zondag nieuwe energie opdoen voor 2017. De gratis ‘champi’ bij entree van sponsor PLUS-Jan Sterk zal hierbij zeker helpen! Let Op: het

Nieuwjaarsconcert begint om 14:30 tot 17:00.

Kaartverkoop v.a. 14:00 aan de zaal, Theater PoGo – Podium Gorcum, Grote Haarsekade120, 4205 VL Gorinchem. Entrée € 11,=/JH.donateurs € 8,50 /CJP-pas € 5,=.

Volg ons op www.jazzhall72.nll en www.facebook.com/Jazzhall72