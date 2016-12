Lokale ondernemer koopt laatste kavel bedrijventerrein De Blauwe Zoom

Hardinxveld-Giessendam – 29-12-2016 – De laatste bedrijfskavel op bedrijventerrein De Blauwe Zoom is verkocht. De gemeente Hardinxveld-Giessendam en bedrijf Timmer & Timmer tekenden donderdag 29 december 2016 een overeenkomst voor de verkoop van een bedrijfskavel op het bedrijventerrein De Blauwe Zoom.

Lokaal inbreng op bedrijventerrein

Wethouder Benhard van Houwelingen toont zich zeer tevreden met de verkoop: “Het is fijn dat we de kavel verkopen aan een lokale ondernemer. Bij de opzet van het bedrijventerrein wilden we voorzien in de behoefte van de lokale ondernemers. Goed om te zien dat die behoefte er ook blijkt te zijn”. Met de verkoop van de laatste kavel op het bedrijventerrein wordt de aanleg van het bedrijventerrein afgerond. Om in de blijvende behoefte te voorzien denkt de gemeente na over de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

Over Timmer & Timmer

De broers Leo en Pieter Timmer zijn vanaf 1 januari 2017 gefuseerd tot hun nieuwe onderneming Timmer & Timmer. Het bedrijf richt zich met name op verbouw, nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden. Toen de broers bij de gemeente informeerden, was er nog 1 bedrijfskavel beschikbaar op het bedrijventerrein De Blauwe Zoom. Die kans hebben de broers niet voorbij laten gaan.