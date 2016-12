Aanrijding N484 twee personenauto’s

Leerdam – 29-12-2016 – Gorinchem – 29-12-2016 – Woensdagavond vond er op de N484 bij Leerdam een frontale aanrijding plaats tussen twee voertuigen.

Gezien de ernst van de melding werden de hulpdiensten ingezet, vooral omdat er sprake zou zijn van beknelling. Ook de traumahelikopter werd ingezet.

Ten gevolge van de aanrijding kwamen beide personenauto’s tegen langs de weg staande bomen terecht. Beide auto’s raakten beschadigd, waarvan een zwaar.

De inzittenden zaten niet bekneld en konden met behulp van brandweermensen uit hun auto gehaald worden, waarna ze naar een ziekenhuis werden vervoerd. Over de verwondingen is verder weinig bekend, evenals over de oorzaak. Mistbanken zouden hierbij kunnen meespelen.

De weg is na het ongeval afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden.