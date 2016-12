Bedrijven goede ambassadeur in aanpak verkeersveiligheid

Hardinxveld-Giessendam – 27-12-2016 – De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zet zich in voor een (verkeers)veilige en bereikbare regio. Om verkeersveiligheid nog meer te agenderen investeert zij naast extra communicatie ook in de aanpak van verkeersveiligheid voor bedrijven. Dit is een van de wensen van de bestuurders Verkeer en Vervoer van de 6 gemeenten en het waterschap.

Wethouder verkeer en vervoer Theo Boerman onderstreept dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is. “Op basis- en middelbare scholen is de regio actief maar bedrijven hebben we nog niet eerder benaderd in de regio AV. Dit jaar focussen we op ‘zakelijk verkeer’ en gaan we bedrijven betrekken bij de aanpak van verkeersveiligheid, om te kijken wat zij kunnen doen. Immers verkeersveiligheid is niet alleen een taak van de overheid maar iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.”

Verkeersveiligheid in businessmodel

In de gemeente wilde wethouder Boerman in gesprek met touroperator Verschoor Reizen. “Verkeersveiligheid zit bij Verschoor in het businessmodel. Dat spreekt mij bijzonder aan”, aldus de wethouder. Jacco Verschoor: “Zeer zeker, want onze chauffeurs zijn gastheren op de weg”. Via een zogeheten Fleetboard (elektronisch volgsysteem) kan Verschoor Reizen het rijgedrag van de chauffeurs in kaart brengen en aflezen. Van de ritten wordt een analyse gemaakt waaruit blijkt of onze chauffeur(s) o.a. veilig en milieubewust rijden. De gemeente en Verschoor Reizen voelen zich ambassadeur Verkeersveiligheid en ondertekenden het Manifest Verkeersveiligheid. Hierin staat onder andere beschreven dat zij zich op een actieve wijze inzetten voor verkeersveiligheid.

Storytelling bedrijven

In de serie interviews met bedrijven over verkeersveiligheid zijn Mourik in Groot Ammers, JéwéRET in Gorinchem, Baars Aannemerij en Transport in Nieuwland en Royal Bel Leerdammer B.V. geïnterviewd.