Gorinchem – 27-12-2016 – Maandagavond tweede Kerstdag, omstreeks 20.15 uur, vond er op de kruising Banneweg/Dr, Schoyerstraat een aanrijding plaats waar een auto en fiets betrokken waren.

Een meisje op de fiets raakte hierbij gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren wordt door de politie onderzocht.