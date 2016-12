Nieuwjaarsduik voor het goede doel!

Gorinchem – 26-12-2016 – Samen in Actie Gorinchem organiseert op zaterdag 7 januari om 14:00 een sponsorduik in het Wiel aan de Waaldijk in Dalem. Duik mee voor het goed doel en meld je aan via zwogorinchem@gmail.com. De eerste EUR 10,– heb je dan al verdiend, die krijg je van Samen in Actie Gorinchem. Daarnaast krijg je een sponsorformulier om meer sponsors te werven. Met de opbrengst zorg je er voor dat werkende kinderen in Bogotá naar school kunnen én steun je het werk van familie Herrera in Spanje. Hendrik en Gerda Herrera werken samen met lokale organisaties om diaconale projecten op te zetten zoals de voedselbank en de opvang en verzorging van daklozen en verslaafden.

Iedereen is van harte welkom om de duikers te komen aanmoedigen onder het genot van een kopje erwtensoep of warme chocolademelk. De opbrengst hiervan gaat eveneens naar het goede doel.

Samen in Actie Gorinchem is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Gorinchem die zich inzet voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).