Gorinchem – 26-12-2016 – Voor een adembenemend uitzicht over de stad kun je d e Grote Toren beklimmen. Op 29 december is dat nog sfeervoller met kaarslicht! Het maximale aantal deelnemers per klim is vijftien personen, aanmelden kan bij de lokale VVV. Minimum leeftijd is acht jaar.

