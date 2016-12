Informatiebijeenkomst ‘Bevallen in het Beatrixziekenhuis’

Gorinchem – 25-12-2016 – De afdeling verloskunde van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem houdt maandag 9 januari weer een informatiebijeenkomst over bevallen in het Beatrixziekenhuis. Deze avond is bedoeld voor zwangere vrouwen die in het ziekenhuis willen bevallen en voor hun partners. Tijdens de bijeenkomst wordt ook informatie gegeven over wat er gebeurt als mensen die thuis willen bevallen toch onverhoopt naar het ziekenhuis moeten. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Informatie en rondleiding

Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen aanstaande ouders een bezoek brengen aan de afdeling verloskunde en de verloskamers. Ook zijn er informatiestands en is het mogelijk om vragen te stellen aan gynaecoloog Ginny Schechtl, verloskundigen Lianne van Oenen en Katty Cornelis en anesthesist Suzanne Koenders.

Aanmelden

De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur in het Grand Café van verpleeghuis Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. De ingang van Het Gasthuis bevindt zich tegenover de hoofdingang van het Beatrixziekenhuis. De organisatie vraagt deelnemers om zich vooraf aan te melden, zodat ze rekening kan houden met het aantal bezoekers. Aanmelden kan tot en met maandag 2 januari, met vermelding van de uitgerekende datum. Voor meer informatie en aanmelden: zwangerenvoorlichting@rivas.nl.