Ted Meines is niet meer

Leidschendam – 25-12-2016 – Zaterdag 24 december overleed de beschermheer van Nederlandse veteranen Ted Meines. Hij is 95 jaar geworden.

Generaal “Tedje”zoals hij ook liefdevol bij de veteranen van o.a. de Dorstige types werd genoemd was een graag geziene gast aan de Spijksedijk en kwam daar ook regelmatig. Nog maar kort geleden was hij er nog. Tot op het laatst toe zette hij zich met hart en ziel in voor zijn kameraden.

Klein van stuk beschikte hij over een geweldige stem en deed zijn speeches nog altijd zonder microfoon. Hij zal gemist worden bij zijn mannen, die echt van hem hielden.