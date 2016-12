Laatste Unitas Walking Football

Gorinchem – 24-12-2016 – Dinsdag 27 december is er weer Walking Football bij Unitas, de laatste van het jaar en wordt gebruikt als kleine voorbereiding tegen de derby Unitas-NAC Old Stars. Inloop is om 09.30 met een kopje koffie en de start om 10.00 uur na een lichte warming-up. Er wordt gespeeld op het nieuwe kunstgrasveld van Unitas dat voorzien is van kurk. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een balletje mee te trappen. Walking Football is een leuk sportprogramma voor 60-plussers. Je hoeft niet te kunnen voetballen om veel plezier aan deze activiteit te beleven. Vanuit Unitas is er sportkleding en na afloop een lekker douche. Zin om ook mee te doen of wilt u meer informatie? U kunt bellen met Paul Piket 06 10035202.

Uitnodiging

Zaterdag 7 Januari komen de NAC Old Stars op bezoek voor een wedstrijd tegen de Unitas Old Stars. De aftrap is om 14.30 uur en aansluitend is de opening om 16.00 uur door wethouder Hans Freije en wordt er geproost op het nieuwe kunstgras en het nieuwe jaar. De verwachting is dat er wel enige Gorcumse raadsleden zijn die de sportschoenen aantrekken en het fraaie kunstgras willen uit proberen.