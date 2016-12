Oven in brand in complex Lindeborg

Gorinchem – 24-12-2016 – Zaterdagmorgen omstreeks 10.10 uur kreeg de meldkamer melding van woningbrand. Omdat de brand in het wooncomplex van de Lindeborg in de Haarstraat bleek te zijn, werd direct uitgerukt met 2 wagens.

Ter plaatse bij de woning bleek de woning al vol rook te staan. Daarop werd de voordeur direct geforceerd, omdat men niet wist of er bewoners binnen waren. De bewoonster had echter haar woning, op de begane grond, via de achterdeur verlaten en werd door politie en buurtbewoners opgevangen. Een buurman was ook naar binnen geweest, zag dat de elektrische oven de rook veroorzaakte en trok de stekker eruit.

De brandweermensen brachten de oven snel naar buiten en blusten de inmiddels brandende oven. Binnen werden ventilatoren geplaatst om te ventileren. De woning was daarna rookvrij, maar het rook nog wel naar brand. Woningbouwcorporatie Poort6 liet een bedrijf materiaal brengen om deze brandlucht ook te verwijderen.

Ondertussen gaf de brandweer toestemming om de woning weer te betreden. De bewoonster vroeg de brandweermensen mee naar binnen en zorgde voor koffie met cake.

De schade binnen beperkte zich tot een geforceerde deur en een uitgebrande oven. Kortsluiting is de vermoedelijke oorzaak van de brand.