Politie vindt illegaal vuurwerk in Oud-Alblas

Oud-Alblas – 24-12-2016 – Agenten gingen op donderdag 22 december naar de Schoolstraat. Bij de politie was informatie binnengekomen dat op dit adres mogelijk illegaal vuurwerk lag. En dat bleek te kloppen. Niet alleen lag er zwaar illegaal vuurwerk opgeslagen, ook trof de politie grondstoffen aan, waarmee je kruid kunt maken. Vanwege het gevaar van deze grondstoffen liet de politie experts van de EOD komen om het op te ruimen. Het vuurwerk bestond uit dozen met illegale shells, met verschillende diameters, en levensgevaarlijke cobra’s. Dit is allemaal in beslag genomen. Bij de schuur was een man aanwezig. Deze 25-jarige verdachte is aangehouden.

Levensgevaarlijk

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk en mensen die legaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Samen met onder meer de douane, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het OM worden jaarlijkse vele kilo’s illegaal vuurwerk in beslag genomen. Verkeerd gebruik van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Voor illegaal vuurwerk geldt dat het hoe dan ook gevaarlijk is! Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Het vervoer over de weg en de opslag in de woonomgeving creëert extra veiligheidsrisico’s.