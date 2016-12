Leerlingen Tiener College solliciteren bij hun eigen Wereldrestaurant

Gorinchem – 24-12-2016 – Alle leerlingen van Tiener College zijn vrijdag 31 maart voor een dag in dienst van hun eigen Wereldrestaurant. Deze dag nodigen ze hun ouders uit voor een menu uit verschillende landen.

De twee weken voor de kerstvakantie waren de eerste voorbereidingen. HR-adviseur Lydia Lozano Correa gaf een presentatie voor alle leerlingen over solliciteren. Ze legde uit waaraan een brief moet voldoen en wat de beste tips zijn voor een goed gesprek. Daarna schreven alle leerlingen een echte sollicitatiebrief. De leerlingen konden kiezen uit de functies van kok, gastheer/gastvrouw, medewerker bediening, medewerker inkoop en administratie, medewerker pr en marketing, inrichter/decorateur en muzikant. Voor het begin van de kerstvakantie kregen de leerlingen op die manier een functie in het Wereldrestaurant.

De komende maanden ontwikkelen de leerlingen dit eendaagse restaurant. Van januari tot en met maart gaan de leerlingen zich verdiepen in verschillende landen en leren over klimaat, landschap, cultuur, geschiedenis en economie. In het Wereldrestaurant maken de leerlingen gerechten uit deze landen klaar voor hun ouders. Teams, zoals pr/marketing, keuken en inrichting, bereiden tot maart hun taak in het restaurant voor. Alle leerlingen van Junior College doen ook mee met delen van het project. Op vrijdag 31 maart maken de leerlingen diverse gerechten klaar en vertellen ze over de bestudeerde landen.

Tiener College is een voltijds onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 7-8 en klas 1-2 van het voortgezet onderwijs dat voldoet aan alle kerndoelen. Junior College biedt het programma voor leerlingen van groep 1 tot en met 6. Meer informatie over het project en de onderwijsprogramma´s is te vinden op www.tienercollege.nl en www.juniorcollege-gorinchem.nl.