Trudy Sommeling is Echte Bliek

Foto: Open Tafel –

vlnr: Bert Biemans, Trdy Sommeling, Annet Ardesch en Josine Damen

Gorinchem – 23-12-2016 – Tijdens het jaarlijkse sfeervolle Kerstdiner van de Gorcumse Open Tafel is traditioneel de bronzen penning De Echte Bliek uitgereikt.

Trudie Sommeling, vrijwilliger, had de onderscheiding geheel niet verwacht, maar werd toch door voorzitter Annet Ardesch, voorzitter Open Tafel, onderscheiden als De Echte Bliek 2016. Sommeling is oud-raadslid en nu nog steeds actief in ouderenbezoeken en als bestuurslid (Sub Coördinator Activiteiten) van het Rode Kruis, afdeling Gorinchem.