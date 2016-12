Auto Prof Vakbeurs Gorinchem 2017: schadeherstelstraat met grote lakleveranciers

Gorinchem – 23-12-2016 – Op 7, 8 en 9 februari 2017 vindt Auto Prof Vakbeurs (voorheen Autoprofessioneel & Schadeherstel) plaats in Evenementenhal Gorinchem. Er is op de beursvloer onder meer een schadeherstelstraat en een demoplein. Grote partijen hebben zich al reeds ingeschreven , waardoor de hele automotive branche vertegenwoordigd is in Gorinchem.

Vakbeurs Autoprofessioneel & Schadeherstel heet vanaf 2017 kortweg Auto Prof, een naam waar de branche de beurs al langere tijd mee aanduidt. Aan het concept verandert niets, de vakbeurs blijft de plek voor professionals uit de automotive- en schadeherstelbranche.

Na het succesvolle debuut van het schadeherstelplein in 2016, breidt dit onderdeel in 2017 uit naar een schadeherstelstraat. Grote lakleveranciers zijn hier aanwezig, zoals Axalta, Van Esch, Cromax en Luijten. Dit wordt aangevuld met een equipment gedeelte door Rijpma en Equipment Group Holland (inclusief vele mede-exposanten). Zo kan de volledige schade-experience worden ervaren in Gorinchem voor vakspecialisten.

Daarnaast hebben zich nog meer grote partijen ingeschreven voor Auto Prof Vakbeurs Gorinchem 2017, waaronder Vrooam, Snap-on, Buren Hallum en Stahlie. Al deze partijen dragen bij aan een zeer breed en gemêleerd gezelschap, waardoor de gehele automotive branche vertegenwoordigd is in Gorinchem.

De beursorganisatie wil tijdens de komende editie meer aandacht besteden aan beleving en noviteiten. Daar moet het Demoplein een belangrijke rol inspelen. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/autoprof-gorinchem.