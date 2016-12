Digipanel levert input profielschets nieuwe burgemeester

Gorinchem – 23-12-2016 – Afgelopen november vroeg de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad via het Digipanel aan inwoners van Gorinchem input voor de profielschets voor de werving van de nieuwe burgemeester. Daarnaast konden ook niet panelleden hun mening via een ‘open link’ kenbaar maken. De resultaten van het Digipanel zijn verzameld in een rapportage.

Om invulling te geven aan de profielschets, wilde de vertrouwenscommissie graag van Gorcumers weten wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor hun nieuwe eerste burger. Inwoners konden tussen 3 en 20 november de vragenlijst invullen. Dit leidde tot een rapportage die nu beschikbaar is.

De rapportage van het onderzoek is voor iedereen te vinden op www.gorinchem.nl onder het tabblad bestuur & organisatie > college van burgemeester & wethouders. De leden van het Digipanel die de vragenlijst hebben ingevuld, ontvingen de resultaten via een persoonlijke link.

Respons

Alle 414 panelleden waren uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. In totaal namen 256 leden van het panel deel aan het onderzoek. Dit is een respons van 62 procent, wat ruim voldoende is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Via de open link op de website van de gemeente hebben 175 inwoners de vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 431 Gorcumers de vragenlijst ingevuld.

En nu?

Een profielschets is meer dan alleen de input van de inwoners. De uitkomst van het onderzoek laat wel bepaalde patronen, rode draden en veel identieke reacties zien die uiteraard in de profielschets terugkomen. Dat betekent dat niet ieders persoonlijke mening of voorkeur terug te zien zal zijn.

Op donderdag 19 januari komt de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, de profielschets ophalen tijdens een openbare raadsvergadering die om 19.30 uur in het stadhuis begint.