Gorinchem: Utrechts herindelingsontwerp Vijfheerenlanden is onzorgvuldig, onjuist en in strijd met de regionale belangen

Gorinchem – 23-12-2016 – Het college van B&W van Gorinchem vindt het herindelingsontwerp zoals dat door de provincie Utrecht is geschreven onzorgvuldig, onjuist en in strijd met de regionale belangen. Op het punt van de provinciekeuze acht het college de onderbouwing slecht en citeert de provincie zeer selectief uit de documenten. Daarmee voldoet het voorstel niet aan het beleidskader herindelingen en blijven de betrokken (buur)gemeenten in het ongewisse over de financiële gevolgen. Op 19 januari a.s. debatteert de gemeenteraad van Gorinchem over de zienswijze.

Nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Er is een breed draagvlak in de betrokken gemeenten voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Het kan leiden tot meer gelijkwaardiger gemeenten. Vijfheerenlanden ligt op de grens van twee provincies en richt zich daardoor enerzijds op Utrecht, anderzijds op de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, haar centrumstad Gorinchem en de regio Drechtsteden.

De keuze voor de provincie en voor regionale samenwerkingsrelaties moet daarom altijd plaats vinden met respect voor deze tweezijdige oriëntatie en de gevolgen voor alle betrokken partners. Daarvan is in het voorstel van de provincie Utrecht geen sprake.

Burgemeester Govert Veldhuijzen: “Ik ben zeer teleurgesteld over de onzorgvuldigheid van het voorstel en het selectief citeren van de provincie Utrecht in het voorstel. De provincie Utrecht gaat voorbij aan de belangen van de regio AV en de gemeente Gorinchem”.

Vijfheerenlanden hoort bij Zuid-Holland

In de zienswijze van Gorinchem staat een veelheid aan argumenten waarom Gorinchem vindt dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet blijven samenwerken in de Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden. Een greep daaruit:

De impact en de kosten van een vertrek van Vianen uit de Utrechtse samenwerkingsverbanden zijn kleiner dan die van een vertrek van Leerdam en Zederik uit de Zuid-Hollandse;

Voor het bedrijfsleven en de gemeenten in de AV-regio in het algemeen en Gorinchem in het bijzonder is het behoud van een eigen arbeidsmarktregio en de uitvoeringsorganisatie Avres essentieel. Het vertrek van Vijfheerenlanden is schadelijk voor de economische ontwikkeling van de achterblijvende gemeenten.

Gorinchem zal bij het verkleinen van de samenwerkingsverbanden in relatie tot de politie in Zuid-Holland-Zuid te maken krijgen met interne reorganisaties die leiden tot langere aanrijdtijden, minder werkgelegenheid en verdere kantorenleegstand.

De zienswijze is te vinden op www.gorinchem.nl onder het tabblad bestuur & organisatie > vergaderingen gemeenteraad.

Kosten

De provincie Utrecht geeft geen inzichten in de kosten die de herindeling met zich meebrengt. Uit een rapport van BMC van 8 juli 2016, dat aan de Staten van Zuid-Holland is gestuurd, maar opmerkelijk genoeg niet door Utrecht als bijlage is opgenomen, blijkt door gebrek aan gegevens van Utrechtse zijde dat een goede inschatting niet is te maken. Gorinchem kan slechts gissen naar de hoogte van de kosten en vindt dit onverantwoord en onzorgvuldig. Het gaat hier tenslotte om gemeenschapsgeld. Het lijkt erop dat Utrecht deze situatie bewust creëert.

De provincie Utrecht wekt de indruk te willen bewerkstelligen dat de financiële gevolgen van de uittreding van Vijfheerenlanden door middel van een bijzondere wettelijke regeling niet of niet geheel worden gedragen door de veroorzakende partij, zijnde de betrokken gemeenten, de provincie Utrecht of de minister. Gorinchem wil in ieder geval duidelijk aangeven dat de gemeente Gorinchem niet voor (een deel van) die financiële gevolgen op zal draaien.