Nieuwjaarsduik Gorinchem.

Gorinchem – 23-12-2016 – De Nieuwjaarsduik in Gorinchem wordt op 1 januari 2017 voor de tiende keer gehouden op het strandje Buiten de waterpoort.

Bij Fitnesscentrum Fit4U kunnen deelnemers zich op 1 januari aanmelden. Vanaf 12.00 uur is het fitnesscentrum geopend, deelnemers kunnen binnen omkleden en dan verzamelen op het terras. Na een warming up, klinkt om 14.00 uur het startschot voor de nieuwjaarsduik in de rivier de Merwede. Na de duik is er bij de bar van Fit4U erwtensoep voor alle deelnemers, gesponsord door de Unox Nieuwjaarsduik.

Duikers van de duikvereniging Fantaseadivers uit Woudrichem zorgen de veiligheid tijdens de duik.