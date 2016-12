Politie zoekt dader poging overval supermarkt Leerdam

Leerdam – 23-12-2016 – De politie is op zoek naar de man die donderdagavond 22 december rond 18.00 uur een supermarkt aan de Markt wilde overvallen. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1.84m lang met donkere broek en jas en een bivakmuts. Tips zijn welkom via 0900-8844.

De man kwam die avond de supermarkt binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een voorwerp dat leek op een stroomstootwapen. Hij eiste geld van het personeel, maar toen dit niet leek te lukken ging hij er vandoor. De man vluchtte de winkel uit en ging er te voet vandoor in de richting van de kerk.

Diverse politie-eenheden gingen direct nadat de melding bekend was, op zoek naar de man. Ook werd een Burgernet verzonden en werd het signalement via Twitter verspreid. De uitgebreide zoekactie mocht echter niet baten. De overvaller wist te ontkomen.

De politie zet het onderzoek voort. Inmiddels zijn diverse getuigen gesproken en zijn er sporen veilig gesteld. Meer informatie en tips zijn hierbij nog steeds welkom. Via 0900-8844 of via 0800-7000 (anoniem).