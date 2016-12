Meerjarige samenwerking Evenementenhal en ENVAQUA ter uitbreiding Aqua Nederland Vakbeurs

Op de foto: Angelique Klar, directeur Evenementenhal en Frank Buijs, directeur ENVAQUA

Verbreding beursprofiel: naast watertechnologiebedrijven, nu ook milieutechnologiebedrijven

Gorinchem – 22-12-2016 – Evenementenhal en branchevereniging ENVAQUA ondertekenden op 22 december j.l. een nieuw samenwerkingscontract voor de jaarlijkse Aqua Nederland Vakbeurs. Deze samenwerking wordt aangegaan voor de periode van minimaal drie jaar (vanaf heden tot en met de beurseditie in 2019). Deze meerjarige samenwerking heeft als belangrijke doelstelling te profiteren van de kansen voor verbreding van het profiel van de vakbeurs.

Angelique Klar, directeur Evenementenhal: “Het exposantenprofiel van Aqua Nederland Vakbeurs bestaat met name uit belangrijke spelers uit de waterbranche. Met de nieuwe samenwerking tussen Evenementenhal en ENVAQUA moet hier verandering in komen.” Frank Buijs, directeur ENVAQUA: “Beide partijen spreken de ambitie uit om het beursprofiel te verbreden naar milieutechnologie. Deze ambitie weerspiegelt de achterban van milieu- en watertechnologiebedrijven bij ENVAQUA. Zo wordt de jaarlijkse vakbeurs hét contactmoment in de branche.” Meer informatie over ENVAQUA: www.envaqua.nl.

Extern onderzoek

Om de komende jaren hierop in te spelen, geven Evenementenhal en ENVAQUA de opdracht voor een extern onderzoek naar de kansen en uitdagingen voor exposanten en potentiële exposanten op het gebied van water- én milieutechnologie voor zover relevant in relatie tot Aqua Nederland Vakbeurs.

Raad van Advies

Om Aqua Nederland Vakbeurs te blijven ontwikkelen, zetten Evenementenhal en ENVAQUA een Raad van Advies op, die desgevraagd advies geeft over de organisatie van de vakbeurs. De Raad van Advies heeft leden die de belangen vertegenwoordigen van onder andere bezoekers, exposanten en mediapartner(s) binnen de branche.

Aqua Nederland Vakbeurs 2017

De aankomende editie van Aqua Nederland Vakbeurs vindt plaats op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Aan de succesvolle 2016 editie namen ruim 320 exposanten deel. Het evenement werd bezocht door bijna 10.000 brancheprofessionals. Vanwege het grote succes, breidt de beursvloer in 2017 uit met 1.000m2. Ook in 2017 wordt Aqua Nederland Vakbeurs weer in combinatie met RioleringsVakdagen georganiseerd. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/aqua.