Gorinchem – 22-12-2016 -Een fietsster is donderdagmiddag 22 december gewond geraakt bij een ongeval in Gorinchem. Omstreeks 12.45 uur kwam de vrouw in botsing met een scooterrijder op de Banneweg. De scooterrijder reed na het ongeval door.

De ambulancedienst kwam ter plaatse en heeft de vrouw naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.