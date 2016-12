Damen levert blusboot voor de Amsterdamse grachten

Gorinchem – 22-12-2016 – De Amsterdamse Brandweer heeft de Jan van der Heyden IV als nieuwste brandblusboot in bedrijf genomen.

De blusboot is uitgerust om vanaf het water een brand te bestrijden. Dit kan een brand aan boord van een schip zijn, maar ook een brand aan de wal die beter is te bereiken vanaf het water. De blusboot kan ook dienst doen als drijvende pompeenheid; zo kan het schip brandweereenheden aan land snel en efficiënt van grote hoeveelheden water voorzien.

Met haar nieuwe schip blijft de Amsterdamse Brandweer trouw aan de traditie om de brandblusboten te vernoemen naar de uitvinder van de hedendaagse blusmethodes, de Gorkumer Jan van der Heyden. Van der Heyden ontwikkelde de eerste brandslang in 1672 in samen met zijn broer Nicolaas. In de jaren hierna experimenteerde hij als brandmeester nog met verschillende pompen en spuiten. Uiteindelijk ontving hij in 1677 octrooi op een brandspuit die onafgebroken water kon geven.

Daarnaast ontwikkelde hij voor Amsterdam een betere straatverlichting en was hij kunstschilder. Een drukbezet man dus.

Het 17,6 meter lange schip is gebouwd door Damen Shipyards Hardinxveld, dat ook het detailontwerp en de engineering verzorgde. Het conceptontwerp kwam van C-Job Naval Architects.