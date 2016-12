Vergunninghouders ondertekenen participatieverklaring

Gorinchem – 22-12-2016 – Woensdag heeft de eerste groep van 30 nieuwe inwoners (vergunninghouders) een participatieverklaring ondertekend met wethouder Eva Dansen. Deze verklaring wordt een landelijk verplicht onderdeel van de inburgering.

Nederlandse waarden en normen

De participatieverklaring is de afsluiting van een tweetal workshops over de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Deze workshops worden gegeven aan vergunninghouders, die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente zijn komen wonen. Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt in opdracht van de gemeente Gorinchem de workshops over de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Integratie

Tijdens de eerste bijeenkomst sprak de groep vergunninghouders aan de hand van voorbeelden over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld hoe ze zouden reageren als hun buurman ’s avonds laat harde muziek aan heeft en wat in Nederland in zo’n geval een gangbare reactie is.

Meedoen

Door de ondertekening wordt onderstreept dat de vergunninghouders het traject tot een goed einde hebben gebracht. Daarnaast tonen de vergunninghouders door middel van de ondertekening aan dat ze graag willen participeren in de Nederlandse samenleving en de waarden erkennen. Door een feestelijke ondertekening heten we hen welkom in Nederland.