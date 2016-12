Aanpassingen voor rotonde Eike’s Hof

Gorinchem – 21-12-2016 – De gemeente gaat de veiligheid van rotonde

Eike’s Hof verder verbeteren in het voorjaar van 2017. Het gaat om kleinschalige en snel uit te voeren aanpass

ingen. De maatregelen worden genomen naar aanleiding van een verkeerspsychologisch onderzoek eerder dit jaar. Dit leverde nieuwe inzichten op over de veiligheid van de rotonde.

“We hebben steeds meer aandacht voor gedrag in het verkeer. Op de basisscholen wordt op een aansprekende manier kinderen uitgelegd wat zo belangrijk is aan goed gedrag in het verkeer. Die kennis van verkeersgedrag is nu ook veel meer te benutten voor bijvoorbeeld autogebruikers”, aldus wethouder Hans Freije.

Maatregelen

De maatregelen die worden uitgevoerd op rotonde Eike’s Hof zorgen ervoor dat weggebruikers elkaar beter kunnen zien. Zo gaat de gemeente obstakels weghalen in de bermen tussen het fietspad en de rijbaan. Denk hierbij aan het verplaatsen of verwijderen van bebording, bomen en lichtmasten. Hierdoor wordt het effect van de aangebrachte verlichting ook vergroot. Op het fietspad vanaf de Lingeburg zorgt markering op het wegdek ervoor dat fietsers snelheid gaan minderen. Verder wordt de oversteekmogelijkheid ter hoogte van het reisbureau beter zichtbaar gemaakt. Ook komt op alle toeleidende wegen naar de rotonde een geschilderd gevarenbord ‘fiets’ op het wegdek.

Grotere ingrepen

De verkeerspsycholoog stelt in het rapport dat ook een aantal grotere ingrepen nuttig kunnen zijn. De gemeente heeft besloten deze nog niet uit te voeren. Dit heeft te maken met een onderzoek naar de gehele fietsroute ‘Concordiacorridor’ (vanaf de Concordiabrug tot aan de Flank) dat in het voorjaar 2017 start. De resultaten van dit onderzoek moeten eerst bekend zijn om tot een goed en passend maatregelenpakket te komen.

Verkeerspsycholoog

Een verkeerspsycholoog van onderzoeksbureau XTNT observeerde en analyseerde in het voorjaar van 2016 de rotonde Eike’s Hof. De resultaten van het onderzoek werden in oktober gedeeld met direct betrokkenen en geïnteresseerden tijdens een thema-avond Verkeer. Met de deelnemers werd die avond ook gesproken over andere knelpunten in het Gorcumse verkeer.

Rotondes

Naast Eike’s Hof heeft de gemeente ook aandacht voor andere rotondes in de stad. Zo heeft de gemeente recent de oversteek bij de rotonde Merwedonk in de nabijheid van de school aangepast. De rotondes bij het Stadhuis en de Langebrug zijn vorig jaar onderzocht op veiligheid en doorstroming. Een kruispunt met stoplichten lijkt daar een goede oplossing. De verdere uitwerking hiervan krijgt een plek binnen de raadsopdracht Mobiliteit dat begin volgend jaar wordt opgesteld.